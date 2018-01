Plan Armando Reverón llegó para resaltar la identidad en el municipio Simón Bolívar

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura inició el Plan Nacional Cultural Armando Reverón, actividad que se llevará a cabo todos los viernes en la jurisdicción capitalina del estado Anzoátegui con el objetivo de resaltar la identidad del barcelonés.

Con una amplia programación de actividades culturales como: muestras de artesanía, obras de teatro, participación de la Banda Municipal, exposición de muñecas de trapo y la presencia de personajes históricos, el pueblo organizado recibió al Viceministro de Cultura, Alí Alejandro Primera, quien estuvo acompañado del director general del ayuntamiento capitalino, Wilfredo Silva.

Primera explicó desde la plaza Boyacá ubicada en el centro histórico de la ciudad, que esta línea de acción surge como una iniciativa para potenciar desde el ámbito creativo y artístico el plan de trabajo para el año 2018, denominado Plan Reverón, propuesto por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en aras de “fortalecer el orgullo de ser venezolano”.

Precisó además que el nombre de este proyecto está inspirado en el artista venezolano Armando Reverón, quien “basó su vida en una revolución de artes”.

“Tenemos un solo cometido, que es avivar todas las fuerzas creadoras, resaltar la identidad de cada ciudad, la exposición cultural no puede salir adelante sola, por eso aplaudo la iniciativa del gobierno municipal de la mano del alcalde Luis José Marcano de no deja de lado la expresión artística resaltando la identidad de este municipio, pues el arte sin una masa que la acompañe no es nada” dijo.

Asimismo, el viceministro indicó que el Plan Armando Reverón establece el fortalecimiento de las capacidades de comunicación en el ámbito de la cultura a través de un sistema de difusión del quehacer creativo en los diferentes medios. “Respiramos a través del arte, la cultura debe aportar al Estado, hay que unir todas las fuerzas posibles para enaltecer el arte y no vernos como distintos, recordando que la comunicación no es toda la cultura, pero no hay cultura sin comunicación”.

Viernes de cultura

El director general, Wilfredo Silva, expresó que el Viernes de Cultura y Turismo es un programa que ya de alguna manera se venía realizando con los artesanos y artistas locales, quienes exhiben su arte en la Plaza Boyacá de Barcelona y ahora se va a reforzar. “La cultura es la alegría de vivir, y hacemos un llamado a todos los ciudadanos a que se sumen a esta iniciativa para juntos decir que en el municipio Simón Bolívar si queremos y enaltecemos nuestra identidad”.

María Añón, artesana local, expresó su orgullo y agradecimiento con el gobierno local por permitir estas actividades que a su juicio son importantes para no perder las raíces del barcelonés. “El rescate de la cultura y tradiciones de nuestro municipio es un aspecto fundamental para los ciudadanos, permite que los más jóvenes se sumen a este espacio, el arte es vida, y mi aporte siempre estará presente para educar a los más pequeños”.

La actividad culminó con un recorrido turístico por los sitios de interés histórico cultural de la localidad como: la Catedral de Barcelona, Casa Natal de Pedro María Freites, Iglesia Ermita del Carmen, Teatro Cajigal y demás espacios para el arte, además el Viceministro de Cultura sostuvo una asamblea con los cultores y artistas de la región para discutir el Plan de La Patria 2018 en aras de fortalecer en los próximos años el bienestar del pueblo venezolano a través del arte.