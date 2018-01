Luis Florido a Danilo Medina: Valoramos su esfuerzo pero no iremos a diálogo

Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional, agradeció este jueves 25 de enero los esfuerzos del presidente dominicano Danilo Medina por continuar el diálogo entre Gobierno y oposición pero dijo que no irán a la reunión.

“Presidente Medina, valoramos sinceramente todo su esfuerzo, pero si el gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular, no será posible concurrir a su país”.