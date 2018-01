Embajada de EEUU inauguró el Programa Techpreneurs en Caracas

Namita Biggins, Oficial de la Embajada de los EE.UU., inauguró el Programa Techpreneurs en Caracas organizado por @profesionalesaqui. “Estamos muy contentos de acompañar a los emprendedores en la construcción de sus ideas, incorporando el uso de la tecnología y la comunicación. Sigamos trabajando de la mano para fomentar el crecimiento económico y la prosperidad de Venezuela”. #EstamosUnidosVE

