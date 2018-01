Caribes ganó y está a un paso de conseguir el campeonato de la LVBP

El equipo de Caribes de Anzoátegui derrotó este jueves a Cardenales de Lara, con pizarra de 5-2, y se encuentra a un juego de conquistar el título de campeones de la Liga Venezolana Béisbol Profesional (LVBP) de la temporada 2017- 2018.

El pitcher ganador del encuentro, celebrado en el estado Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz , se lo adjudicó Ricardo Hernández, el lanzado perdedor se lo llevó Scott Maine, mientras que el salvado lo conquistó Nick Struck.

El equipo larense logró conquistar la primera carrera en la parte alta del segundo inning, no obstante; no consiguieron mantener la ventaja y en la parte baja de esta entrada, Anzoátegui consiguió el empate.

El empate continúo hasta la parte baja de la sexta entrada, cuando los Caribes anotaron su segunda carrera del encuentro. La ventaja no duró mucho, y en la parte alta del séptimo inning, los Cardenales anotaron su última carrera del partido, para volver al empate.

Las tres últimas carreras de Anzoátegui llegaron en la parte baja de la octava entrada.

Con estos resultados, Anzoátegui coloca la serie 3-2 y se encuentra a un paso del título, debido a que alguno de los dos equipos debe ganar cuatro partidos de siete que están programados.

Con información de GV