La periodista venezolana Alejandra Oraa será parte del jurado del Festival de Viña del Mar

A través de su cuenta en Instagram la presentadora de CNN en español Alejandra Oraa anunció que será parte del jurado en el Festival de Viña del Mar, en Chile.

“Me llena de alegría, honor y orgullo anunciarles que este año me han invitado a participar como jurado del Festival de Viña del Mar. Llegar a Chile para conocer de cerca al temido “monstruo de la Quinta Vergara” me llena de ilusión, no sólo por representar a CNN pero también a mi querida Venezuela dentro del jurado”, escribió la periodista venezolana junto a la imagen oficial del festival.