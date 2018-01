Sheryl Rubio confesó que su hermana fue asesinada por su pareja

Este video que compartí en mi canal de YouTube hoy va dedicado a mi hermana y a mi mamá por la fuerza que logro sacar en todo este tiempo… pero va también para todas aquellas mujeres y niñas que me siguen en mi canal, necesito que entiendan muchas cosas y más que nada, que no están solas. Esto es muy común, más de lo que crees y si eres hombre puede pasarle a tu hermana, tu mamá, tu prima, tu amiga… vamos a protegernos, vamos a alzar la voz. POR FAVOR NO TE QUEDES CALLADA… no cometas ese error, porque no se sabe si el día de mañana tu familia y tus amigos son los que van a lamentarlo… quédate hasta el final para que puedas escuchar la encuesta que hice, es sorprendente que de 6 mujeres, 6 saben y conocen casos de este tipo, en fin…. Cuídate, ámate, busca ayuda, infórmate, eres hermosa y mereces lo mejor…

