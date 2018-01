Jorge Rodríguez: Declaración del Grupo de Lima es grosera e insolente

El ministro de Comunicaci贸n,聽Jorge Rodr铆guez聽ley贸 un comunicado en representaci贸n de la delegaci贸n oficialista de Venezuela para el proceso de di谩logo que se lleva a cabo en聽Rep煤blica Dominicana聽en donde rechazan “la grosera e insolente” declaraci贸n del聽Grupo de Lima, en donde aseguraron que el llamado a elecciones adelantadas聽“imposibilita la realizaci贸n de comicios transparentes y cre铆bles”.

Rodr铆guez asegur贸 que “no hay di谩logo m谩s profundo que el de las elecciones. Cada voto es una palabra, cada voto es una forma de decir, es una forma de hablar”.

Agreg贸 que la oposici贸n聽“no tiene argumento pol铆tico, no tienen propuesta de pa铆s, no tienen propuesta de futuro, no tienen oferta electoral”, raz贸n por la cual, dijo que el principal argumento que manejan es “es la agresi贸n contra Venezuela”.

Comunicado:

La delegaci贸n de Venezuela para el di谩logo de paz convocado por el Presidente constitucional de la Rep煤blica, Nicol谩s Maduro Moros encabezada por el vicepresidente para la Comunicaci贸n y el Turismo, Jorge Rodr铆guez e integrada por la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodr铆guez, el vicepresidente para el 脕rea Social, El铆as Jaua y el excanciller Roy Chaderton repudia la grosera e insolente declaraci贸n del autodenominado 鈥楪rupo de Lima鈥 resquicio fracasado, ilegal e inmoral de Luis Almagro contra la soberan铆a de Venezuela

A manera de sopa de letras inconexas y descontextualizadas de la realidad venezolana este grupo pretende rebasar los l铆mites de la soberan铆a de Venezuela y del principio de autodeterminaci贸n de los pueblo vulnerando as铆 gravemente el derecho internacional p煤blico.

Nuevamente estos gobierno alientan la violencia, el odio, la intolerancia y la muerte entre los venezolanos, eso es lo que ellos desear铆an. Promoviendo v铆as contrarias a la convivencia democr谩tica y electoral como mecanismo constitucional para dirimir pac铆ficamente las divergencias y por supuesto tienden a las 贸rdenes impartidas desde Washington.

Resulta dantesca la intensi贸n artera de este cartel que intenta impedir a toda costa la realizaci贸n de las elecciones presidenciales convocadas en Venezuela para el primer cuatrimestre del 2018, esgrimiendo formas democr谩ticas de lavarle a la cara a la derecha venezolana que observa en el horizonte el panorama de la derrota que le propinar谩 nuestro pueblo en esos comicios, los cuartos, por cierto, en los 煤ltimos nueve meses.