Barboza: El CNE es el único que puede convocar a elecciones

El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, indicó este martes que solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene el poder constitucional de convocar comicios y señaló que unas elecciones no se decretan.

“Las elecciones no se decretan, se convocan, el órgano constitucional que convoca elecciones es el CNE, no tiene legitimidad ni atribuciones constitucionales esa Constituyente para convocar elecciones”, indicó a periodistas Barboza a las afueras de la Asamblea Nacional (AN).

Asimismo, Barboza comentó que las presidenciales no pueden convocarse porque le pusieron unas sanciones y señaló que el Gobierno responde como vengándose de las sanciones convocando las elecciones en contra de lo que se ha venido conversando en la mesa de diálogo.

“No parece que esté imperando la racionalidad y ojalá que rectifiquen a profundidad porque el que sufre con la profundización de la crisis que se mantendrá mientras no haya un cambio político es el pueblo de Venezuela”, agregó.

