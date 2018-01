Apple lanza parlante HomePod para competir con Google y Amazon

Después de perderse la temporada clave de compras navideñas, Apple Inc. comenzó a ofrecer su parlante inteligente HomePod, un dispositivo que usará su asistente de voz Siri y competirá contra la oferta de Amazon.com Inc y Google de Alphabet Inc.

Apple dijo el martes que comenzará a recibir el viernes los pedidos de su altavoz inteligente HomePod en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, poco más de un mes después de lo inicialemente planeado.

El parlante controlado por la voz, que costará 349 dólares, fue presentado en junio y su lanzamiento se programó originalmente para diciembre.

El dispositivo puede hacer sugerencias de música y ajustar la temperatura del hogar, además de enviar mensajes y reproducir noticias de National Public Radio y CNN, dijo Apple en un comunicado.

Amazon y Google bajaron los precios de sus parlantes más baratos durante la temporada de vacaciones en una agresiva táctica para captar cuota de mercado, según analistas.

Apple está intentando que Siri, su asistente por voz, siga siendo relevante frente a la competencia de Alexa de Amazon y Google Assistant de Alphabet, ambos disponibles en los parlantes de ambas compañías.

Apple también necesita HomePod para impulsar las suscripciones a Apple Music y bloquear el ascenso de su rival Spotify. Los parlantes inteligentes de Google y Amazon permiten a los usuarios controlar Spotify, pero Apple Music no funciona en los dispositivos rivales.

Trip Miller, socio gerente de Gullane Capital e inversor de Apple, dijo que le preocupa que Apple haya enfocado demasiado el HomePod en reproducir música con sonido de alta calidad. Su competencia, como Amazon Echo, puede usarse para más tareas como pedir pizza o llamar a un servicios de transporte.

