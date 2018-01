Lilian Tintori anunció el nacimiento de su nueva hija

¡Bienvenida, Federica Antonieta! Tu llegada es una bendición para nuestra familia. Nos llena de orgullo que, al igual que tus hermanos, hayas nacido en nuestra querida Venezuela. Leopoldo: aunque es muy duro que no estés aquí conmigo, recibiendo a tu hija, estoy convencida que Federica Antonieta será un motivo muy especial, como Manuela Rafaela y Leopoldo Santiago, que nos llenan de fuerza, una esperanza de luz y libertad que nos hace continuar luchando por Venezuela. La familia es lo más sagrado que tenemos todos y hoy la nuestra crece junto al compromiso que tenemos con Venezuela. ¡Te amamos hija! ❤️

