Lista de ganadores de los SAG Awards 2018

Este domingo, las estrellas más grandes del cine y la televisión se dieron cita en el Shrine Auditorium de Los Ángeles para celebrar las actuaciones y los proyectos que nos han hecho reír, llorar y rogar por más. Kristen Bell es la host, la primera de esta premiación, y entre las presentadoras están Halle Berry, Emma Stone y Lupita Nyong’o.

Existe mucha presión sobre la entrega Nº24 de los Screen Actors Guild Awards, ya que históricamente esta ceremonia suele predecir a los nominados de los Oscar. Los SAG-AFTRA representan a más de 160.000 profesionales en la industria del entretenimiento, y los miembros activos son elegibles para votar en las 15 categorías.

Mira la lista de ganadores a continuación:

Mejor Actuación de un Actor en una Serie de Comedia: William H. Macy – Shameless

Mejor Actuación de una Actriz en una serie de Comedia: Julia Louis-Dreyfus – Veep

Mejor Actuación de un Elenco en una Comedia: Veep

Mejor Actuación de una Actriz de Reparto: Allison Janney – I, Tonya

Mejor Actuación de un Actor de Reparto: Sam Rockell – Trhee Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Actuación de un Actor en una Serie Limitada o Película para TV: Alexander Skarsgard – Big Little Lies

Mejor Actuación de una Actriz en una Serie Limitada o Película para TV: Nicole Kidman – Big Little Lies

Life Achievement Award: Morgan Freeman

Mejor Actuación de un Actor en una Serie de Drama: Sterling K. Brown – This Is Us

Mejor Actuación de una Actriz en un Drama: Claire Foy – The Crown

Mejor Elenco en una Serie Dramática: This Is Us

Mejor Actor en un Rol Protagónico: Gary Oldman – The Darkest Hour

Con información de E Online