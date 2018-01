Exnovia de Ricky Martín habló de la boda secreta del cantante

En 1994, Ricky Martin comenzó una de las relaciones más duraderas que tendría a lado de la conductora y modelo mexicana Rebecca de Alba.

El romance duró hasta el 2005, y quedaron como buenos amigos.

Tanto así que al ser entrevistada por Imagen Televisión, respondió: “El deseo es hacia él, no público. Pero simplemente puedo decir que, cuando tú has amado a una persona con gran profundidad y ahora la quieres mucho, el único sentimiento que te nace es que sea feliz y que realmente tenga una vida plena”.

En diciembre de 2016, Rebecca de Alba reveló que perdió un hijo de Ricky Martin en una entrevista para la televisora TV Azteca. “Intentamos. No se pudo. Tuvimos una pérdida, sí. Íbamos a ser papás y no se dio y no es ninguna tragedia y no es algo terrible, ni se acaba el mundo”.

“Por eso cuando la gente ataca esta relación no se imagina lo doloroso que puede ser la pérdida de una personita”, dijo de Alba