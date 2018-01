Kim Kardashian revela el nombre de su tercera hija

Tres días después de anunciar el nacimiento de su tercera hija, Kim Kardashian ha anunciado el nombre de su tercer bebé con el rapero Kaney West, una niña a la que han llamado Chicago y que ha nacido a través de vientre de alquiler.

“North, Saint & Chi”, ha escrito en su perfil de Twitter. Previamente ha compartido en la misma red social el enlace a su página web donde revelaba el nombre de la pequeña. Es allí donde la estrella de Keeping up with the Kardashians publicó el pasado martes el nacimiento de su tercera hija, que nació la madrugada del lunes 15 de enero a las 00:47.

“Kanye y yo estamos felices de anunciar la llegada de nuestra preciosa y saludable niña”, dijo a la vez que agradeció a la madre biológica por “hacer realidad nuestros sueños con el mejor regalo que se podía dar” y daba las gracias a los médicos y enfermeras “por su especial cuidado”.

La noticia, como casi todo lo que procede de la familia Kardashian, ha arrasado en Internet llegando a ocupar en tiempo récord el primer puesto en búsquedas de Google Trends. También se ha viralizado rápidamente en la red la imagen con la que Kim anunció a sus seguidores de Instagram la llegada de su tercer bebé y que acompañó con el ‘hashtag’ #momofthree.

Con Chicago, el matrimonio se convierte en familia numerosa. Kim y Kaney ya tienen a North, de cuatro años, y a Saint, de dos. “North y Saint están especialmente encantados de dar la bienvenida a su hermanita”, confesaba la empresaria. No sólo los pequeños West Kardashian están felices con esta noticia, todo el clan ha felicitado a la pareja a la que han obsequiado con tartas y flores.