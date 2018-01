Florido: Fecha de presidenciales en Venezuela no se ha acordado

El diputado Luis Florido, negociador de la oposición venezolana en el proceso de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró este viernes a EFE que la fecha de las elecciones presidenciales que deben celebrarse este año en el país no ha sido acordada en la mesa de conversaciones en República Dominicana.

“Sobre esa materia de fechas no hay todavía un acuerdo, entonces no me atrevería yo a decir hacia dónde está orientado eso”, dijo el legislador, que explicó que este punto no se ha decidido, entre otras razones, porque las partes difieren en el tiempo que pasaría desde la convocatoria y la celebración de las presidenciales.