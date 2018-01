Rafael Nadal se clasificó para los octavos de final del Abierto de Australia barriendo al bosnio Damir Dzumhur en tres sets, por 6-1, 6-3, 6-1, este viernes en Melbourne.

El español, número uno mundial, se enfrentará al argentino Diego Schwartzman.

For the 11th time in his career, [1] @RafaelNadal is through to the 4R of the #AusOpen! pic.twitter.com/KNyXbSqs2V

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2018