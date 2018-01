La afición del PSG abucheó a Neymar por no dejar a Cavani batir un récord histórico

Cuatro meses después, el PSG vuelve a encontrarse con el mismo problema: Neymar vs. Cavani. Ya parecían muy lejanos los problemas entre ambos por demostrar quién era el verdadero líder del equipo pero lo que nadie esperaba era que la propia afición echara gasolina al incendio, mucho menos cuando su equipo ya vencía por 7 a 0. Un repentino e inesperado cántico provocó un nuevo enfado del brasileño cuando se disponía a ejecutar un nuevo penalti.

El PSG vencía con comodidad al Dijon, al que goleaba por 7 a 0 con un ‘hat-trick’ de Neymar. El ambiente era tranquilo y plácido, y la afición sólo esperaba que la goleada se cerrara con la guinda perfecta: Cavani, que ya había marcado el 3 a 0, estaba a un solo tanto de convertirse en el máximo goleador de la historia del conjunto francés, superando a Zlatan Ibrahimovic -ahora mismo están empatados a 156 goles-… y, entonces, llegó el penalti de la polémica.

Con el marcador resuelto, la afición comenzó a pedir que fuera el uruguayo quien lo tirara. Al grito de ‘Cavani, Cavani’, la hinchada quería ver superado el récord… pero Neymar, inflexible, no cedió lo más mínimo. Ahí comenzaron los abucheos. El brasileño cogió el balón, se dirigió al punto de penalti y marcó, para firmar su particular ‘póker’ en el partido. Pero ‘Ney’ no llevó bien lo ocurrido: pese a la victoria y a sus goles, se le pudo ver visiblemente molesto por los pitos recibidos

🗣️ Neymar abucheado por su afición al no dejar a Cavani lanzar el penalti. ⚽ De haberlo marcado, Cavani habría batido el récord de goles de Ibrahimovic en el PSG (156). 🚗 El brasileño se fue del campo sin celebrar el 8-0 al Dijon, con 4 goles suyos.pic.twitter.com/q9wOxxrbp6 — Footbie España (@footbieES) January 18, 2018

Al brasileño no le hizo demasiado gracia que la afición pitara y se posicionara del lado de Cavani. Al término del encuentro, se le pudo ver con un rostro realmente serio y, tras recoger el balón de manos del colegiado, decidió abandonar el campo con cara de muy pocos amigos: no sólo no quiso celebrar la victoria en el centro del campo con sus compañeros, sino que incluso decidió no atender a los micrófonos de ‘Canal + Francia’ pese a ser el héroe del partido.

Con información de Agencias