Google Maps Go disponible ya en el Play Store

El gigante de Internet Google, ha lanzado una versión ligera de su app de mapas llamado Google Maps Go que ya puede ser descargado desde el Play Store. Esta aplicación está destinada principalmente para países emergentes, con infraestructura de red limitada ya dispositivos de baja potencia.

Esta app en realidad es una Progressive Web App, que se trata de una aplicación, la cual representa su interfaz mediante Chrome. Ello significa que en realidad el usuario verá al navegador Chrome simular la aplicación de Google Maps sin perder sus funciones más importantes.

Por el momento, Google Maps Go se puede descargar en los terminales que cuenten con el sistema operativo Android Go, el cual es una versión liviana del software de Google y ha sido destinado para algunos móviles con un procesador no tan potente. Aunque, de todas formas se puede descargar por APK que tan solo pesa 0,09 MB.

Las ventajas que brinda esta versión de Google Maps es que gastará menos batería del móvil, menos datos y hará que el teléfono pueda estar optimizado en todo momento.

Google Maps Go es compatible en más de 70 países y tiene casi todas las funciones esenciales de Google Maps. Por lo tanto, se puede activar la navegación desde el vehículo, transporte público o a pie, compartir posición y buscar áreas de interés.

