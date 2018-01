Katy Perry rompió el silencio sobre los rumores de cirugía plástica

En una entrevista con Refinery29, la intérprete de Swish, Swish admitió que se inyectó rellenos, pero que todo lo demás es real.

“Me he hecho láser e inyectado rellenos bajo mis ojos —lo que le recomiendo a cualquiera como solución para las ojeras—, pero todos mis atributos son reales”, dijo. “La gente tiende a pensar que son falsos, pero realmente no importa”.

De hecho, Katy defiende la cirugía plástica si ayuda para aumentar el autoestima.

“Debemos alejarnos del estigma negativo de las modificaciones corporales”, explicó. “Por supuesto, siempre debemos ser auténticos, pero si alguien quiere una cirugía de nariz porque lo hará sentir mejor y amarán más su perfil gracias a eso, ¡háganlo! Haz lo que te haga sentir mejor contigo mismo. No dejes de ir a terapia, ¡pero hazlo!”.

Pero si la cirugía plástica no es la respuesta a la piel perfecta de Katy, ¿qué es?

La cantante reveló que tiene una rutina que funciona para ella y empezó a comer más saludable que nunca.

A pesar de todos los rumores sobre su apariencia, Katy no cree que alguien debería cambiar según el gusto de los demás. Eso lo dice, sobre todo, con respecto a Instagram.

“Muchos de nosotros vivimos por esa foto, lo único que vale es el ‘me gusta'”, explica. “Es difícil porque preferiría que no me importara y solo vivir mi vida. Compramos ropa y productos o posamos de cierta manera o vamos a un evento a tomarnos una foto. No es bueno para nosotros como sociedad. Me parece la decadencia de la civilización, si nos ponemos extremos. Tenemos que encontrar un equilibrio, intento encontrar mi propio equilibro porque soy tan víctima de eso como cualquiera”.