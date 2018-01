Neymar le dedicó este emotivo mensaje a Ronaldinho

@ronaldinho que honra fazer parte da sua história. Sempre vou me lembrar da sua alegria em campo, você deixou um legado que dificilmente será batido no futebol ARTE… Obrigado por tudo que fez pelos amantes do FUTEBOL.

