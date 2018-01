Kim Kardashian y Kanye West anuncian la llegada de su tercer bebé

Kim Kardashian y Kaney West han dado la bienvenida a su tercer bebé! La protagonista del reality Keeping up with the Kardashians y su marido han informado este martes del nacimiento de su hijo, una niña que ha nacido a través de una madre de alquiler. “She’s here”, ha escrito en su perfil de Twitter con el link al post.

“Kanye y yo estamos felices de anunciar la llegada de nuestra preciosa y saludable niña”, ha dicho la celebrtitie a través de su página web. Una nota con la que han querido dar las gracias a la madre biológica por “hacer realidad nuestros sueños con el mejor regalo que se podía dar” además de a los médicos y enfermeras “por su especial cuidado”.

Con la llegada de esta niña, el matrimonio se convierte en familia numerosa. Kim y Kaney ya tienen a North, de cuatro años, y a Saint, de dos. “North y Saint están especialmente encantados de dar la bienvenida a su hermanita”, ha añadido la empresaria. El matrimonio no ha revelado por el momento el nombre de su pequeña, pero sí que nació la madrugada del lunes 15 de enero a las 00:47.

Kim, de 36 años, padece placenta accreta, una enfermedad que consiste en una excesiva adherencia de la placenta a la pared uterina, lo que le provocó graves problemas en sus dos embarazos anteriores y que, de haber tenido más hijos de forma natural, podría haber puesto en peligro su vida. “Quiero que mis hijos tengan otro hermano, pero los doctores me han dicho que no creen que sea seguro para mí”, revelaba en uno de los capítulos de su reality.

Según TMZ en el contrato se recoge que Kim y Kanye pagarán a la madre un total de 45.000 dólares (40.370,89 euros) distribuidos en 10 mensualidades, lo que se resume en un total de 4.500 dólares al mes (4.038 euros).

La tercera hija del afamado matrimonio es el primer miembro del clan Kardashian que llegará este año, pues Khloe Kardashian anunciaba a finales de diciembre que esperaba su primer hijo junto al jugador de la NBA Tristan Thompson. Un bebé que en su caso nacerá esta primavera.

Kylie Jenner, de 20 años, también podría estar esperando su primer hijo con el rapero Travis Scott, un bebé que nacería en febrero. De momento, la pequeña de las Kardashians parece aguardar el momento justo para soltar su bombazo. Hasta la fecha no existen fotos o vídeos que evidencien su estado de buena esperanza aunque su ausencia en la felicitación familiar del clan parece ser una señal más de esta feliz noticia.

Con información de Agencias