Gimnasta estadounidense fue abusada sexualmente por el exmédico del equipo olímpico de EE.UU

La gimnasta estadounidense, Simone Biles, confesó este lunes mediante sus redes sociales que fue acosada sexualmente por el exmédico del equipo olímpico estadounidense, Larry Nassar.

“Últimamente me he sentido rota y cuanto más trato de apagar esa pequeña voz en mi cabeza, más alto me grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia. Yo también soy una de las supervivientes que sufrió abusos sexuales por parte de Larry Nassar”, expresó la joven atleta en el comunicado.

Biles se llenó de fuerzas para hacer esta denuncia luego de enterarse que compañeras suyas también fueron víctimas de estos abusos. Asimismo, agregó que estos inconvenientes fueron cometidos durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En octubre del año pasado, Mckayla Maroney, otra gimnasta del conjunto estadounidense, denunció haber sufrido abusos por parte del doctor Nassar, cuando solo tenía 13 años de edad.

Al doctor de 54 años, fue condenado a 60 años de cárcel por posesión de pornografía infantil y responsable de abusar sexualmente a más de 140 mujeres. Se le atribuyen hechos de abusos de menores como, penetrar con los dedos los genitales de siete niñas, cuando se desarrollaban entrenamientos de la federación estadounidense entre los años 1998 y 2015.

Muchas de las denunciantes han lanzado sus críticas contra la Federación de Gimnasia, recalcando que los casos demuestran un patrón que los responsables deportivos permitieron o no actuaron pese a la sucesión de quejas.

Con información de ÚN