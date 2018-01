Falcón advierte que negociaciones en Dominicana podrían fracasar

Henry Falcón, exgobernador del estado Lara, expresó este miércoles que el gremio político venezolano debe reflexionar, tener contundencia en los planteamientos para darle soluciones al país, y que es necesario abordarlo desde el entendimiento concreto, eficaz y acorde con las necesidades de los venezolanos.

“Este intento de diálogo que pudiera estar condenado al fracaso, cosa que sería un fracaso para Venezuela, porque no se trata de un intento más, se trata de que la gente clama por soluciones concretas a sus problemas de sobrevivencia; y si no somos capaces de ubicarnos en la realidad de la gente, en ser sus verdaderos interlocutores, en ser eficaces en nuestras decisiones; en el nombre de Dios que no termine lo social sobreponiéndose a lo política”, dijo.