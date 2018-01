En vídeo| Una bola de fuego iluminó el cielo de EEUU

Una misteriosa bola de fuego apareció en el cielo del estado de Míchigan (Estados Unidos) la noche de este martes, informan medios locales.

Por el momento se desconoce el origen de ese objeto, pero informes preliminares del Servicio Meteorológico Nacional estadounidense señalan que se habría tratado de un meteorito, que ardió al entrar en la atmósfera terrestre.

Los residentes de Míchigan han compartido en las redes sociales imágenes de ese fenómeno. Los testigos del avistamiento aseguran que se registró una fuerte explosión, que habría sacudido un área de unos 100 kilómetros a la redonda de donde habría caído el objeto.

People are telling me they heard a loud bang all across Southeast MI. Was it a #Meteor? Here’s another video: pic.twitter.com/mtxOWvJZfx

— Philip Lewis (@Phil_Lewis_) January 17, 2018