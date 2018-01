EFEMÉRIDES | Muhammad Alí: La leyenda del boxeo que cumpliría 76 años de nacido

Uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, considerado una leyenda por sus impresionantes victorias, cumpliría este miércoles 76 años.

Se trata de Muhammad Alí o Cassius Marcellus Clay, quien nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky (Estados Unidos).

Hijo de Cassius Marcellus Clay y de Odessa O’Grady, tuvo por hermanos, a cuatro varones y una hembra.

Su récord amateur fue de 100 victorias con cinco derrotas.

Fue conocido tanto por su destreza en el cuadrilátero como por su verbo cada vez que daba declaraciones; un estilo que lo hacía parecer engreído.

La pelea del 25 de febrero de 1964 aún es recordada como una de las jornadas más tensas durante su carrera, cuando Clay (aún no sea había convertido al islam) arrebató en siete rounds, el cinturón al entonces campeón mundial de los pesos pesados, Sonny Liston.

Al día siguiente se cambió el nombre a Muhammad Alí y se convirtió al Islam, al respecto el boxeador afirmó: “Cassius Clay es el nombre de un esclavo. No lo escogí, no lo quería. Yo soy Muhammad Alí, un hombre libre”.

Alí defendió su cambio y agregó: “Soy musulmán, soy boxeador, un hombre que busca la verdad. No estaría representando al Islam si fuese un terrorista. Todo el mundo debe conocer la verdad: Islam es paz”.

En 1967 rechazó incorporarse al ejército estadounidense alegando su condición de musulmán y a su oposición a la Guerra del Vietnam.

Fue arrestado y declarado culpable de evasión del servicio militar, despojado de su título y suspendida su licencia de boxeador. No fue encarcelado, pero no volvió a pelear en casi cuatro años mientras su apelación llegaba al Tribunal Supremo, donde fue finalmente admitida.

Reapareció en 1974, venció a Joe Frazier en enero y volvió a conquistar el título de los pesos pesados al noquear al campeón, George Foreman, en octubre en Kinshasa, Zaire.

En esa histórica pelea el musulmán sorprendió a todo el mundo al emplear la mejor estrategia vista hasta la fecha: la famosa técnica ‘Rope a dope’, es decir, la de apoyarse en las cuerdas con el objetivo de cansar a su rival dando golpes para, cuando éste se hallaba ya exhausto, contraatacar buscando el “knock out”.

La International Boxing Research Organization (IBRO) lo clasificó entre los 10 mejores pesos pesados de la historia.

Muhammad falleció el 3 de junio de 2016, a los 74 años de edad, en un hospital de Phoenix, Arizona, donde fue ingresado por problemas respiratorios.

Algunas de las frases más emblemáticas de Alí

– “Los campeones no se hacen en gimnasios. Están hechos de algo inmaterial que está muy dentro de ellos. Un sueño, un deseo, una visión”.

– “Una persona que ve la vida a los 50 años igual que a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida”.

– “Ríos, lagos, lagunas y arroyos, todos tienen nombres diferentes pero todos contienen agua. Así son las religiones: todas contienen verdades”.

– “Soy un sabio del boxeo, un científico del boxeo. Soy un maestro del baile, un verdadero artista del ring”.

– “Soy América. Soy la parte que ustedes no reconocen, pero acostúmbrense a mí. Negro, seguro de mí mismo. Engreído, es mi nombre, no el de ustedes; mi religión, no la de ustedes”.

