Diputada Manuela Bolívar: GNB me agredió al intentar ingresar a la morgue de Bello Monte

La diputada de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, denunció que fue agredida por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a las afueras de la morgue de Bello Monte la mañana de este miércoles 17 de enero.

“Apenas llegué a la morgue de Bello Monte la GNB me detuvo. Me identifiqué como diputada e inmediatamente me ordenaron retirarme. Al negarme, el jefe del destacamento 435 de la GNB, Jesús Casanova Salinas, dijo: ‘Saquen a esa pajúa de aquí'(…) Al recibir la orden del jefe del destacamento 435 de la GNB, Jesús Casanova Salinas, 4 funcionarios de la GNB me agarraron por la fuerza y me pusieron los brazos en la espalda de forma violenta. Me empujaron y me quitaron mi credencial y mi cédula”, afirmó desde su cuenta en Twitter.

Detalló que fue a la morgue a “verificar situación del cadáver de Oscar Pérez y del resto de los integrantes del movimiento Equilibrio Nacional que fueron ajusticiados por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro(…) no me dejaron ingresar, me quitaron mi cédula y mi credencial de diputada”.

Indicó que la GNB no “me devolvió mi credencial como diputada. Me la robaron”.

Con información de Panorama