Oscar Pérez: “vivo o muerto”

Luego de casi 10 horas sobre el deceso de nueve personas producto de los disparos y de las explosiones de granadas.

Un presuntó comunicado de la PNB confirmó la muerte de nueve personas, entre ellas el ex piloto, Oscar Pérez, el oficial, Nelson Chirino y el supervisor en jefe, Andriu Garate, identificados de acuerdo por el cuerpo policial de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Diversas fuentes empezaron a sospechar de la muerte del ex detective, debido a que había cesado la publicación de sus videos.

A su vez, el periodista Deivis Ramírez, confirmó a través de su cuenta de Twitter el asesinato de Pérez, durante este operativo. Al igual que el reportero gráfico Román Camacho, quien señaló que las fuentes policiales indicaron que la muerte de Oscar fue por un impacto de bala, así como también la Morgue Bello Monte tuvo una fuerte presencia de la PNB y que el Cicpc tiene prohibido el ingreso al edificio así tengan cuerpos en las furgonetas.

Por otra parte, un miembro del Movimiento Nacional Soldados de Franela, llamado Gregory “El Capi”, quien no quiso revelar su apellido por razones de seguridad, aseguró que el paradero de Pérez fue ventilado por “una fuga de información interna de alguien en el que Oscar no debió confiar”.

También, expresó que no había sido por las declaraciones dadas al periodista de CNN, Fernando del Rincón como se presumía y que de no ver el cuerpo sin vida de Oscar no iba a creer en ninguna fuente.

“La verdad es que el cuerpo de Óscar Pérez, esté vivo o muerto, está secuestrado por la dictadura de Venezuela. Pedimos respeto a su familia, pedimos que, de ser así, su cuerpo sea entregado”, dijo.

Hasta el momento ninguna fuente oficial ha confirmado la muerte de estas personas.