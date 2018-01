Beyoncé, Eminem y The Weeknd encabezarán el Coachella 2018

A pesar de que aún faltan cuatro meses y medio para que inicie el festival de Coachella, los organizadores ya revelaron la lista completa de artistas y bandas confirmadas para actuar en la localidad californiana de Indio los dos últimos fines de semana de abril en lo que se ha convertido una de las citas musicales más relevantes del planeta.

Como era de esperarse, Beyoncé lidera el line up de este año, luego de cancelar su presentación en 2017 por el embarazo de alto riesgo que presentaba. Sin embargo, no solo Queen B será la gran artista de esta edición, ya que también anunciaron a The Weeknd, Eminem, Kygo, Jamiroquai, St. Vincent, Portugal. the Man, Cardi B, HAIM, Alt-J, Fleet Foxes, French Montana y Vance Joy, entre muchos otros.

Sin duda alguna, el Coachella volverá a convertirse en el epicentro de la industria del entretenimiento para finales de abril, debido a los modelos, actores y celebridades que asistirán al festival.

No obstante, cualquier persona puede asistir al espectáculo, solo debe comprar las entradas que van desde 500 dólares hasta 1.000 dólares. Además, se ofrecen todo tipo de lujos como extras, entre ellos parking y glamping.

Fuente: El Farandi