Tesla Model 3 presentó problemas durante recorrido por EEUU

Tesla ha comenzado a entregar los primeros Model 3 a quienes los reservaron antes que otros, y uno de los nuevos propietarios de este coche eléctrico está documentando su experiencia al recorrer Estados Unidos en una excursión. Lamentablemente, también ha encontrado varios problemas en el coche.

El propietario, Yoo Yoo Xue, ha estado registrando todo su viaje y experiencia en la página de Facebook “Tesla Model 3 Road Trip”. También le está permitiendo a otras personas que reservaron un Model 3 la oportunidad de conducir su coche, lo que es un gran detalle para aquellos que puede que no reciban sus propios coches hasta 2019.

Sin embargo, durante su viaje han surgido una serie de problemas con el coche, que fueron resumidos en un hilo en Reddit:

Problemas reportados en apenas 3 días, si no me equivoco: 1. La luz de la bolsa de aire. 2. El sensor de la presión de los cauchos. 3. La luz del cargador. 4. Los limpiaparabrisas golpean. 5. Ruidos en el sistema musical. 6. Fallos en la respuesta del servicio. 7. Sonidos en las luces traseras. 8. El enchufe de 12v no funciona. 9. Los limpiaparabrisas son de mala calidad y dejan rayas en el cristal. 10. Mal funcionamiento del reconocimiento de zona horaria. 11. Errores en los cálculos de las tasas de carga. Y mala calidad en el sistema de música “mejorado”.