Rihanna lamenta muerte de primo

Rihanna lamentó la muerte de su primo y pidió el fin de la violencia por armas de fuego.

La cantante pop publicó fotografías de ella con su primo de 21 años Tavon Kaiseen Alleyne en Instagram el martes y escribió “no puedo creer que apenas anoche te tenía en mis brazos”.

Alleyne murió el martes tras ser herido de bala en Barbados, donde nació y creció Rihanna. La cantante también escribió “nunca pensé que sería la última vez que sintiera el calor de tu cuerpo!!! Siempre te amaré”. La cantante agregó el hashtag #endgunviolence (fin a la violencia por armas).

“Descansa en paz, primo, no puedo creer que haya pasado solo un día desde que pude abrazarte por última vez… Jamás me hubiera imaginado que no podría volver a hacerlo y sentir tu calor. Te quiero y te querré siempre. #Acabemos de una vez con la violencia de las armas”, ha escrito en su perfil de Instagram junto con varias imágenes que la retratan con su primo, todas ellas tomadas recientemente.

Según el diario Barbados Today, Alleyn se encontraba muy cerca de su casa -posiblemente regresando a ella- cuando fue abatido por un individuo que le disparó múltiples veces y huyó rápidamente de la escena del crimen.

Aunque fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo y falleció pocos minutos después de su ingreso.

El incidente, de acuerdo con la información proporcionada por el mismo medio, se habría producido en torno a las siete de la tarde, hora local.

