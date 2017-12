Promesa de amor llevó a una pareja a perder 180 kilos

Lexi Reed y Danny son un matrimonio que el 1 de enero de 2016 decidió darle un cambio radical a su vida con una promesa de Año Nuevo en donde se volvió un éxito inesperado en su vida.

En la resolución, se prometieron vivir una vida más sana y perder peso, con la intención asegurarse un futuro saludable para cuando sean padres.

“El amor no tiene un límite de tamaño o peso”, confesó Lexi una de sus publicaciones más populares. “Danny vio a la persona que estaba adentro y me apoyó mientras hacía que esa persona coincidiera conmigo”.

Con respecto a su vida anterior, Lexi compartió en una de sus publicaciones que era muy pasiva y sedentaria. Miraban mucha televisión y comían comida chatarra con mucha frecuencia. Fue aquí cuando vino el cambio importante: durante un mes decidieron no comer fuera de casa, no tomar alcohol, no tomar refrescos y hacer ejercicio 30 minutos al día lo que los llevó a perder 180 kilos de peso.