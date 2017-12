Kate del Castillo habla del “hackeo” de sus fotos íntimas

La actriz y productora Kate del Castillo condenó el ataque a su intimidad y reveló el origen de las imágenes que han circulado en la red, que le fueron hackeadas de su smartphone y en las que aparece topless y enseñando el trasero.

Del Castillo, aclaró que las imágenes no salieron de su teléfono ni se las mandó a nadie, simplemente “son fotos que yo de loca me tomo; no son para compartir. Es un robo. La mujer es la víctima. Nada nuevo”.

La protagonista de la serie Ingobernable de Netflix advitió que las autoridades de Estados Unidos ya investigan al hacker que filtró sus selfies semidesnuda, así como las de otra famosa, la conductora Monserrat Oliver con su pareja Yaya Kosikova.

Con información de El Diario

