Disney compra 21st Century Fox por 52.400 millones de dólares

Disney pagará 52.400 millones de dólares en acciones a 21st Century Fox –hasta ahora controlada por la familia Murdoch- para hacerse con sus estudios de cine y televisión, así como otras partes de su negocio internacional, gran parte de su negocio de entretenimiento.

La operación, de 44.200 millones de euros al cambio, hará que el magnate Rupert Murdoch dé un importante paso al costado en el sector, si bien seguirá controlando las emisoras y los canales de televisión e informativos de la compañía, como Fox News, Fox Business o Fox Broadcasting.

El presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, que había planeado irse en julio de 2019, permanecerá en su puesto hasta 2021 para supervisar la integración de los negocios. “Estoy convencido de que esta fusión, bajo el liderazgo de Bob Iger, dará como resultado una de las mejores compañías mundiales”, declaró Murdoch tras conocerse el acuerdo.

Adquirir los activos de Fox se inscribe en la estrategia de Iger, que busca incrementar la oferta de contenido. “La “adquisición de esta estelar colección de negocios de 21st Century Fox refleja la creciente demanda de los consumidores de una rica diversidad de experiencias de entretenimiento”, declaró Robert Iger

Las adquisiciones que ha hecho en el pasado, tales como Lucasfilm y Marvel Entertainment, le han permitido a Disney dominar la taquilla en los dos últimos años. Fox le brindará a Disney más franquicias de ese tipo, entre ellas X-Men, Avatar, Fantastic Four, Deadpool, The Grand Budapest Hotel, Hidden Figures, Gone Girl, The Shape of Water, Planet of the Apes, Ice Age o The Martian. En Disney, Iger redujo los estrenos de películas y se concentró en un grupo de marcas clave.

