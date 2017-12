Caldera: Hay que cerrar 2017 poniendo fecha a primarias de oposición

El representante electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, Juan Carlos Caldera, afirmó que en este año 2017 hay que ponerle fecha a las elecciones primarias de la oposición. “Que se hagan a más tardar en el primer trimestre de 2018”.

Caldera aseveró que en Venezuela no hay voto libre porque la dirigencia oficialista obliga a sus seguidores a votar. Aseguró que en la actualidad no hay condiciones electorales y por eso decidimos no participar en las elecciones municipales. “El gobierno quiere una oposición a su medida y una elecciones en su medida”.

“Estamos llamando a una cruzada nacional a defender el derecho al voto libre. Todas las presiones que hay que hacer a nivel interno y a nivel internacional”, agregó.

Aseguró que las condiciones electorales es uno de los principales puntos que la oposición está exigiendo en la mesa de diálogo con el gobierno que continuará este viernes 15 de diciembre. “Los acuerdos deben tener garantías internacionales”.

Juan Carlos Caldera reiteró que no se puede reconocer la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) porque fue convocada a espaldas de la Constitución.

Con información de Unión Radio