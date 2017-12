Asogata calcula que precio de la carne debe fijarse en Bs. 75000

Édgar Medina, vicepresidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira (Asogata), criticó la situación en la que viven los productores de carne que, según su opinión, es causada por las recientes políticas tomadas por el gobierno nacional en cuanto a los precios de venta para los rubros cárnicos y consideró que el costo ideal para el producto es de Bs. 75.000 por kilo.

Explicó en el programa Gente de Palabra que transmite Unión Radio que ante la imposición de costos regulados, los productores trabajan a pérdida, pues ocasiona que esos precios no guarden coherencia con las ganancias percibidas.

“A muchos productores los quebraron, ya no tienen carne y no quieren seguir en el negocio porque imagínese a alguien que compre cincuenta toros y después le digan que no los puede vender a esto cuando ya incurrió en una serie de gastos”, insistió el vocero de la asociación ganadera.

Unión Radio