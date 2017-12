Al menos dos muertos en un tiroteo en un campus universitario de EE.UU.

Al menos dos personas han muerto como consecuencia de un tiroteo en el campus Penn State Beaver, de la Universidad Estatal de Pensilvania (EE.UU.), informa CBS Pittsburg. Se reportaron hasta 15 disparos cerca de una cafetería del campus.

Desde Penn State Beaver señalaron que la situación ya está bajo control y el campus permanece cerrado mientras el incidente está siendo investigado.

Al lugar de los hechos llegaron los agentes de policía y ambulancias. Se precisa que “en estos momentos no hay peligro”. Por ahora no se conocen más detalles de lo sucedido.

Emergency crews are at Penn State Beaver campus this afternoon after a reported shooting. No details are being released yet. pic.twitter.com/tSkOzrrI4U

— Kate Malongowski (@BCTkate) 13 de diciembre de 2017