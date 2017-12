¡La otra cara del vídeo! Acusan a la familia de Keaton Jones de ser racista [FOTOS]

El vídeo de Keaton Jones, el niño que se hizo viral al exponer su caso de bullying en el colegio, ha generado que una gran cantidad de famosos a nivel mundial alcen su voz en apoyo a Jones y la importancia de educar bien a los niños para evitar que esto suceda, pero ¿Se arrepentirán? Y es que en las últimas horas se ha hecho fuerte el rumor de que la familia de Jones es racista y acá tenemos las pruebas.

La primera sospecha de que algo andaba mal fue cuando la madre del niño, Kimberly Jones, eliminó o configuró como privada buena parte de sus cuentas online, incluyendo el vídeo original, que ya no se puede ver.

Antes de que Kimberly Jones optara por privatizar el contenido de su perfil de Facebook varias imágenes empezaron a rondar en redes sociales, según extraídas de su perfil, en la que se podía ver a Keaton junto a su familia con la bandera confederada.

Keaton Jones MOM is a next level racist who's posted in many offensive and non remorseful comments towards black people, so how is she preaching about bullying when she herself is a bully 🤔🤔🤔 lmao people are funny pic.twitter.com/bTnF7BFDGr

— Queen Mel 🇭🇹 (@BLVCKMATTERS) December 11, 2017