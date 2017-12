Harry Styles no pudo resistirse de besar en la boca a este otro famoso

Harry Styles le dio a James Corden un beso en la boca en una edición navideña de Carpool Karaoke.

El segmento se transmitió en el programa The Late Late Show Monday de CBS, donde los invitados del año pasado -incluyendo a Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Fifth Harmony, The Foo Fighters, Bruno Mars, Katy Perry, Pink, Ed Sheeran, Sam Smith y Usher- cantaron el clásico de esta época: Santa Claus Is Comin’ to Town.

“Wow!” Corden dijo después de su bloqueo labial con Styles. “¡No esperaba eso para Navidad!”.

El año pasado, el segmento de Carpool Karaoke de Corden con Mariah Carey se transformó en una versión popular de su éxito All I Want for Christmas Is You, con Adele, Lady Gaga, Selena Gomez, Elton John, Nick Jonas, Demi Lovato, Chris Martin, Red Hot Chili Peppers y Gwen Stefani.

Los invitados más famosos de esta semana incluyen a Jack Black, John Cena, Joel Edgerton, Hugh Jackman, Dwayne Johnson, Jane Krakowski, Tim Minchin, Seal y Owen Wilson, entre otras estrellas.

Con información de E! News