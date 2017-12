¿Es la circuncisión masculina una forma de mutilación genital?

Es seguro, cierto, pero no al cien por ciento, como lo demuestra el caso de una doctora que fue hallada culpable de un delito de negligencia durante una circuncisión que causó la muerte por hemorragia a un bebé de cuatro semanas.

Otra fuente de información es el doctor Brian J. Morris, fundador de CircInfo, un sitio web de consulta de recursos sobre la circuncisión, como un listado público de clínicas en las que se practica.

Entre los beneficios que se atribuyen a la circuncisión masculina está la reducción del riesgo de transmisión del VPH por VIH y un “incremento del placer sexual, puesto que la mujer suele preferir un pene circuncidados por su apariencia e higiene y porque se produce un contacto y una estimulación mayores con la vagina y se prolonga la erección durante el sexo”, señala el doctor Morris en Sex and Male Circumcision: What Every Woman Needs to Know. “Cualquiera de estos factores puede facilitar el orgasmo femenino”.

La circuncisión masculina religiosa es una práctica muy extendida en todo el mundo. Es especialmente popular entre los grupos tribales africanos, para quienes simboliza un ritual de transición hacia la madurez o el “estatus de guerrero”. También representa una muestra de dolor por parte del hombre, como contrapartida a la menstruación, el parto o la ruptura del himen, y una forma de disuadir a los adolescentes de que se masturben.

Hay hombres a los que la circuncisión no les ha supuesto ningún problema. Dan Ricketts, de Inglaterra, fue circuncidado a los 21 años en la Custom House Surgery de Londres. En su sitio web, Ricketts explica orgulloso el procedimiento y su periodo de convalecencia con todo lujo de detalles (e incluso con fotos). En el día 97 de convalecencia, Ricketts seguía frotándose vitamina E en la cicatriz.

Hay, en cambio, otros hombres a los que circuncidaron a los veintitantos y que se arrepienten. En el blog CircRegretStories, un afectado explica que fue “la peor decisión” que pudo tomar. “Antes podía masturbarme, y lo hacía a menudo”, dice otro. “Ahora, sin embargo, al no tener prepucio me cuesta mucho. Me cabrea mucho no tener un prepucio normal”.

Varios hombres famosos han expresado sus opiniones y arrepentimiento por ser circuncidados, entre ellos Ben Affleck, John F. Kennedy y Jacques Derrida, quien, pese a ser judío, se negó a circuncidar a sus hijos.

Otros hombres caen en una categoría intermedia. A un estadounidense de 34 años le volvió a crecer la piel del prepucio. “Teniendo en cuenta la extensión, me estoy planteando volver a circuncidarme”, señaló.

Por el momento, no se han tomado medidas inmediatas para prohibir la práctica, pese a que los países nórdicos esperan que acabe ilegalizándose.

Con información de Infobae