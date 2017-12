Descubren en Venezuela un centenar de los petroglifos más grandes del mundo

Un grupo de investigadores del Colegio Universitario de Londres (UCL, por sus siglas en inglés) descubrieron un centenar de los petroglifos más grandes del mundo en una serie de grandes piedras ubicadas en la confluencia entre los raudales del Atures y del río Orinoco.

Los especialistas lograron llegar a cinco islas donde se encuentran las grandes rocas, en donde encontraron por lo menos 100 petroglifos ubicados a una altura que no permiten ser observados desde el terreno, por lo que fotografiaron las imágenes con drones.

El grabado más grande corresponde a una serpiente con cuernos de 30 metros de longitud, mientras que la agrupación más extensa de imágenes mide 300 metros cuadrados y contiene 93 representaciones de la vida en el lugar.

Uno de los investigadores, Philip Riris, explicó que mientras limpiaba la superficie de la roca no se dio cuenta que estaba ubicado sobre uno de los petroglifos más grandes.

Los petroglifos generan gran interés en los investigadores, ya que representan facetas de la vida humana hace por lo menos 2 mil años,cuando en la convergencia del Atures con el Orinoco se mantenía una alta actividad de los antiguos habitantes, o eso creen los expertos.

Dos espirales que se contraponen son parte de las imágenes encontradas, que causan interés porque estos también han sido encontrados en el Caribe y al sur del Amazonas.

“Otro mito dice que cuando el árbol del mundo (donde se originaron todos los animales y plantas) se derrumbó, su corona cayó en el Orinoco e hizo los rápidos”, agregó Phillips Riris para explicar el significado de los petroglifos.

