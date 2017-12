Belinda reveló que consideró suicidarse

Son muchas la estrellas que han revelado sus duras experiencias al ser víctimas del bullying y la manera como lograron salir adelante.

Recientemente, fue Belinda quien se abrió acerca de lo que vivió al ser víctima de acoso y burlas.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa El Minuto que Cambio Mi Vida, la mexicana contó que la situación surgió por muchas cosas, desde lo que hacían sus personajes en las telenovelas hasta sus canciones, como El baile del sapito. “Como veían que me afectaba mucho, pues se aprovechaban”.

Según contó Beli, la situación fue crítica entre los 9 y 17 años.

Situaciones puntuales como leer en una página de Internet que algunas jovencitas la amenazaban de quemarle la cara con ácido en la escuela, la llevaron a desahogarse en la música escribiendo letras como Be free.

Igualmente, contó que en el colegio defendía a algunas compañeras que también eran víctimas de bullying y hasta terminó a los golpes con otras, por lo que fue expulsada.

Incluso, Belinda consideró quitarse la vida…

“En algún momento sí he pensado. Cuando era más chiquita, (pensaba) ‘no, ya no quiero estar aquí, estoy muy triste, no encuentro ninguna motivación’. Y siempre pasa algo que me hace cambiar de parecer y de disfrutar y ver las cosas bonitas. Es muy difícil de repente ver las cosas positivas. Siempre tenemos presente la tendencia de ver las cosas negativas de la vida y eso no puede ser”.

Con información de E! News