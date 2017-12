Manuel Rosales: La lucha fue desigual pero seguiré defendiendo a Venezuela

El fundador de Un Nuevo Tiempo (UNT) y candidato a la gobernación del Zulia, Manuel Rosales, expresó que postuló su nombre porque otro entregó la bandera del Zulia (en alusión a Juan Pablo Guanipa que se negó a juramentarse ante la ANC) y decidió enfrentar a un Gobierno en condiciones desiguales que usó recursos y todo el poder para ganar así sea minoría.

Acompañado de su esposa Eveling de Rosales y los candidatos a las alcaldías de San Francisco y Maracaibo; recordó que ofrecieron dinero a un pueblo que está acorralado y sometido, hubo opositores que jugaron al fracaso y que mandaron a votar por el candidato del PSUV sin importarle la crisis de Venezuela y del Zulia. “Los dejo en su conciencia”, dijo Rosales.

Para el ex alcalde y ex gobernador no votar no conduce a nada, y pensar en soluciones mágicas distintas al voto es una quimera. “Fue una lucha desigual y seguiré con el trabajo tesonero por nuestros sueños, principios y valores en defensa de la familia, de la juventud, los campesinos, los emprendedores, los profesionales y técnicos porque nuestro proyecto es de inclusión y de oportunidades”, enfatizó.

Dijo que “se defendió la ruta electoral porque a través de ella se avizoraba la salida a la crisis y por eso se dio un paso al frente cuando se declaró la vacante del cargo en Zulia. Desde esa tolda política se hizo un llamado a votar por la tarjeta de PJ porque lo más importante es el pueblo y sus problemas”.

Cree en un diálogo serio y constructivo, que conlleve a la solución de los problemas más graves, a una salida transparente, coherente y democrática. Este país en las condiciones en que está no se puede vivir, nadie puede estar feliz, ni respirar tranquilo.

Para Rosales es “la hora de los partidos políticos. Cada uno debe ocupar su rol como instrumento de lucha, Venezuela exige respuesta a esta catástrofe que se vive en el país con la escasez de comida y medicinas”.

Los resultados de las elecciones del 10-D no lo esperaba pero se siente orgulloso de llevar en alto la bandera del Zulia, defender principios y valores.

Con información de El Universal