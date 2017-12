Estrella porno August Ames habría dejado una carta antes de suicidarse

La industria del cine para adultos quedó el 7 de diciembre en shock luego de enterarse que la actriz August Ames, de 23 años, se había suicidado en un lugar público de California, Estados Unidos.

Lo que no se sabía hasta ahora era que la oficina del Forense Médico del Condado de Ventura había revisado su coche y encontró una carta anunciando su muerte, en la cual le pidió disculpas a sus padres por la trágica decisión.

Ames fue hallada alrededor de las 3.45 am en un parque público a 20 minutos de su domicilio en Camarillo, California. La causa fue asfixia por ahorcamiento. Y según el sitio The Blast, las autoridades no encontraron drogas ni alcohol, aunque sí esta carta.

En las últimas semanas, Ames había estado en el foco de la polémica en las redes sociales luego de que la actriz dijera que no quería protagonizar una escena de sexo con un actor que había participado en una película porno gay. Incluso, uno de los usuario,s le sugirió que se tome una pastilla de cianuro, y ella se dedicó a explicar que sólo quería segura y no contraer ningún tipo de virus de parte del actor.

De hecho, en uno de sus mensajes, la joven había expresado: “¿Cómo podría ser homofóbica si yo misma me siento atraída por mujeres? No querer tener sexo con un hombre gay no es homofóbico, ellos tampoco quieren tener sexo conmigo… así que adiós”.

How am I homophobic if I myself am attracted to women? Not wanting to have sex with gay men is not homophobic; they don’t want to have sex with me either👋 so byeeeee

— August Ames (@AugustAmesxxx) December 3, 2017