El caso de Keaton Jones, una víctima de bullying apoyada por todo EEUU

Keaton Jones es un niño estadounidense que sufre bullying. Un caso de acoso escolar que se ha viralizado después de que su madre grabara un vídeo en el que el chico se desahogaba, entre lágrimas. Y donde se preguntaba cuál era el objetivo de hacerle daño y provocarle sufrimiento. La contundencia de Keaton y la gran difusión que han tenido sus palabras en Twitter han desatado una ola de solidaridad y cariño hacia el joven en todo Estados Unidos.

La grabación fue realizada por su madre, Kimberly, el pasado viernes. Algo que hizo tras recogerle en el colegio porque estaba llorando y muy asustado. El niño procedente de Tennessee lanza entre sollozos varios mensajes que han servido para movilizar a distintas personalidades de EEUU. “¿Por qué intimidan? ¿Por qué se alegran de ser malos con personas inocentes”, dice en el vídeo. Keaton también denuncia que le llaman feo, se meten con él por su nariz y que le dicen que no tiene amigos.

Uno de los rasgos de Keaton es una cicatriz que tiene en la cabeza, consecuencia de una operación en la que se le extirpó un tumor. “La gente que es diferente no necesita ser criticada por ello. No es su culpa”, dice también el niño. El vídeo tiene millones de visualizaciones, y se puede encontrar en multitud de cuentas de Twitter y Facebook. Además, muchos medios ya han contado la historia del joven de Tennessee.

El efecto de estos testimonios

Que un testimonio sobre acoso escolar logre una difusión como la que ha conseguido Keaton Jones plantea la duda de si es efectivo para que aumenten las denuncias de estas situaciones que afectan a los niños. Según la psicóloga Inés Gutiérrez Edo, “visibilizar el problema es importante para crear conciencia colectiva”.

Para que se den menos casos de bullying, habría que “intervenir en la socialización temprana”, es decir, implicarse cuando se produzcan “relaciones disfuncionales que puedan transformarse en situaciones de acoso”. Para ello, explica la psicóloga, es necesario dar a los niños “herramientas” que lleven a “fomentar el comportamiento que lleve al respeto mutuo, la consideración por los sentimientos de los demás o la empatía”. Otro de los objetivos debe ser “controlar las dinámicas de poder en el aula”.

Instruir a los padres es otra de las claves, para que así detecten estos comportamientos de abuso temprano. “No deben dar soluciones ramplonas, como simplemente defenderse o que si les pegan, respondan”, dice Gutiérrez Edo. Y apunta que este discurso “solo aumenta el problema y engorda las relaciones disfuncionales” de los menores. Algo que se debe hacer en el hogar familiar y en el colegio, apunta la psicóloga.

Solidaridad y apoyo de famosos

Desde que se conoció su historia, el respaldo a Keaton Jones no ha hecho más que crecer. Y desde todos los ámbitos. Uno de los apoyos más significativos ha llegado a través de una campaña de crowdsourcing, que ya lleva recaudados casi 50.000 dólares que se donarán a la familia de Jones para costear sus estudios.

El resto de gestos han sido más mediáticos por el origen de los mismos. Se trata del apoyo que han mostrado al niño actores, deportistas y otros personajes conocidos a través de sus redes. Por ejemplo, el actor Chris Evans le ha invitado a la premiere de la próxima película de Los Vengadores. Lo mismo ha hecho la actriz Hailee Steinfeld, al invitarle a ir con ella al estreno de Pitch Perfect 3.

Cantantes como Justin Bieber o Snoop Dogg también se han solidarizado con Jones. Bieber incluso se ha ofrecido a ser su amigo. Una invitación que también le ha hecho la actriz de Stranger Things Millie Bobby Brown.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi

— Chris Evans (@ChrisEvans) December 10, 2017