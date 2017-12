Chris Brown causa polémica por regalarle una peculiar mascota a su hija

Una vez más, el intérprete de “Look At Me Now” y “Turn Up The Music” vuelve a ser noticia; esta vez, por regalarle un monito a su hija Royalty Brown, fruto de su fallido romance con la modelo y estudiante de enfermería Nia Amey.

A través de sus redes sociales, Brown compartió un video en el que vemos a su hija jugando con el animal. “¿Ese es tu bebé?, ella va a ser más grande que tú”, se escucha decir al cantante en la grabación, que ya cuenta con más de tres millones de vistas y miles de comentarios.

Muchos cibernautas han criticado a Brown por apoyar el tráfico ilegal de especies. “¡Te debería dar vergüenza! Los monos no son mascotas y mucho menos un regalo para una niña tan pequeña”,escribió un fan en el muro de Instagram de Brown. “Esto es vergonzoso. Quizás mataron a la madre de ese pobre monito para que se convierta en la mascota de alguien. ¿No pudiste gastar tu dinero en algo más? Una vez más nos decepcionas”, apuntó otro seguidor.

Una publicación compartida de 💔🌕🏆 🔥🐐 (@chrisbrownofficial) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 6:46 PST

People