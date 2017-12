Así se defendió Nacho Redondo de la ola de críticas en su contra

En su programa “Conectados”, el locutor Luis Chataing entrevistó al comediante venezolano Ignacio Redondo, quien ha estado en el ojo del huracán por sus burlas contra los discapacitados en sus shows humorísticos.

Redondo confirmó que el polémico video por el que ha sido severamente cuestionado no solo por ciudadanos comunes, sino también por artistas y personalidades, fue grabado en el evento “Las Risas Azules” que celebra anualmente la Universidad Central de Venezuela.

Señaló que el tono de “humor” de los comediantes invitados a dicho evento era distinto. “Yo utilicé una rutina que tengo sobre personas con discapacidades. Esto por supuesto hizo un ruido en personas particulares que no gustan de mis formas de hacer stand-up algo que valoro y respeto muchísimo”, contó Redondo, quien contradictoriamente no se refirió al hecho de que llamo “p*ta” a una de las mujeres que lo criticaron por sus pesados chistes.

Redondo lamentó que se le hubiese colocado ante la opinión pública como un “villano” que tiene una posición contraria a la integración de las personas con discapacidad. Dijo que su “error” había sido imponer a un grupo de personas su “stand-up de choque”. “Llevar mi rutina más sensible a un público muy amplio fue mi error”, admitió. Luego, explicó de que se trata el estilo de humor al que recurre.

“El stand-up de choque se inclina a tocar temas álgidos, que a las personas les incomoda (…) hay un británico que ha tocado temas de bebés que han fallecido, pedofilia, temas religiosos (…) hay de todo, ese humor existe y tiene un público (…) es como el de South Park”, explicó Nacho Redondo.

Reveló como infidencia que su padre murió paralítico tras la fractura de una vértebra y que incluso, se refugió en el humor y en “burlarse” de la situación para superar el momento. “Mucha gente con discapacidad se ha acercado a mi después del show para felicitarme”, dijo.

Por último, señaló que ha sido incluso amenazado por este show. “Los ataques son contradictorios, los insultos son adjetivos de discapacidad. Es extraño (…) Repudio el ataque agresivo. He recibido amenazas de muerte, lo cual me parece un poco exagerado (…) Pero entiendo que hay gente genuinamente ofendida y eso sí me parece importante”, agregó.

