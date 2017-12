Tania D’Amelio: Centros reubicados volverán a su lugar de origen

La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ Amelio , afirmó este viernes la devolución de centros reubicados a su lugar de origen, reseña El Impulso.

“Fueron revertidos exactamente por un tema de infraestructura, porque algunos fueron modificados. El estado tomó acciones en esos centros de votación, porque recordemos que los centros son escuelas y pudimos retornarlos a su primer destino” aseguró.

“Ahora en esos centros de votación donde la directiva del centro de votación no permitió la instalación en la Constituyente, ahí se tomaron unas acciones, esos centros no volverán allí, porque tú no sabes en qué momento pueden cerrarlos nuevamente” expresó D’ Amelio.