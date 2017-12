Julián Gil demanda penalmente a Marjorie de Sousa

Julián Gil no está dispuesto a negociaciones y para asegurar que se realice la prueba de paternidad a Matías Gregorio el próximo 4 de enero, el actor de 47 años de edad demandó a Marjorie de Sousa su expareja por la vía penal y anticipó cuál es su plan a seguir en caso de que el test genético diera un resultado negativo, algo que el galán argentino no considera como una posibilidad real, pero una circunstancia ante la que legalmente quiere estar preparado.

“Vinimos a ratificar una denuncia que se presentó desde hace más de tres semanas y que consiste básicamente en que se haga la prueba de ADN (…) independientemente de que se tiene la creencia de que es hijo de Julián, porque cada día sale a la luz (…) que el niño ya tiene siete papás diferentes, entonces es fundamental tener ese documento”, explicó la licenciada Ana Robleda, abogada penalista del actor a la salida de los juzgados este miércoles en la Ciudad de México.

En total, Julián Gil presentó cuatro denuncias penales contra la madre de Matías, aunque Robleda solamente dio detalles de la correspondiente a un delito que consideran que podría estarse configurando y por el que Julián y su equipo han levantado la denuncia de hechos -y que hemos conocido este miércoles-, que es el de Fraude Procesal, en el que podría haber incurrido la actriz a través de su equipo legal, al exigir ante la autoridad judicial una pensión alimenticia y manutención para el pequeño Matías Gregorio, sin que éste fuese hijo de Julián Gil, lo cual quedaría saldado con la prueba programada para el próximo 4 de enero de 2017.

La licenciada Robleda, representante legal de Julián Gil, explicó que con este acto se está exigiendo por la vía penal que se realice la prueba de ADN al pequeño Matías Gregorio: “Estamos pidiendo que se haga la prueba y que si el resultado de esa prueba resulta que Julián es el padre, inmediatamente se mande al archivo y que si no, entonces se investiguen los delitos que se pudieran estar cometiendo por el cobro de la pensión que se ha venido generando”, que asciende casi a 26,500 dólares.

Y es que la representante legal del actor argentino explicó que -como adelantaron en la conferencia de prensa del pasado 12 de octubre- a Julián se le había solicitado desistirse del juicio en el que exigía la prueba de ADN a cambio de que Marjorie se desistiera a su vez de las denuncias por violencia intrafamiliar. Ante ello, la oficina de penalistas de Gil advirtió que preparaban acciones judiciales contra la mamá de Matías, que finalmente se han concretado.

Lo que es un hecho es que su defensa ya tiene una estrategia por si la prueba de ADN arrojara que Julián no es el padre del pequeño: “La consecuencia es lograr que se lleve a cabo la prueba y si Matías no fuera el hijo obviamente se configuraría en mi opinión el delito de fraude procesal, se han estado cobrando cantidades a sabiendas de que esa persona no es el padre”, por lo que exigirían se regrese el dinero que le han descontado, además de que podría ir a prisión quien resultara culpable del delito. Si bien esa no es la intención del equipo legal de Julián, según informaron.

Univisión