Nicanor Moscoso: Lamentamos que se repita elección de gobernador en Zulia

El presidente del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (Ceela), Nicanor Moscoso, lamentó que se repita la elección de gobernador en el estado Zulia el próximo domingo, 10 de diciembre.

“Lamentamos que se repita una elección en Zulia cuando ya se hizo y hubo un ganador”, expresó brevemente el acompañante internacional ante los medios de comunicación.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano oficialista que se autodenomina “plenipotenciario”, aprobó la repetición de los comicios luego de que el gobernador electo y dirigente opositor de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, se negara a reconocer y a subordinarse ante dicha asamblea.

El experto también criticó que los partidos más representativos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no participen en la contienda electoral. “Si los partidos o los políticos no participan es como si un equipo de fútbol no se inscriba en el campeonato. Todos debemos ser entes activos en la decisión electoral de nuestros países”, manifestó.

El Consejo de Expertos Electorales de América Latina (Ceela) repite como acompañante internacional invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) esta vez para supervisar las elecciones municipales.

Moscoso reiteró que el proceso electoral venezolano es uno de los mejores del mundo porque es uno de los más auditables.

“La transparencia de los resultados que arroja este sistema no se discute en el mundo. Es un proceso seguro donde la mano del hombre no actúa en ningún momento si no solo para emitir el voto. La elaboración de las actas y la transmisión de los resultados es automatizado y el sistema computacional es auditado y auditable”, afirmó.

Efecto Cocuyo