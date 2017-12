Fergie dio una impactante declaración sobre su adicción a las drogas

Cuando era miembro del grupo pop Wild Orchid a principios de la década de 2000, Fergie comenzó a usar cristales de metanfetamina. En su punto más bajo, “yo estaba con psicosis inducida químicamente y demencia. Estaba alucinando diariamente” comentó la cantante de 42 años a iNews Thursday. “Tardé un año después de quitarme esa droga para que los químicos en mi cerebro se calmaran y deje de ver cosas. Simplemente estaría sentada allí, viendo una abeja o conejito al azar”.

Fergie creía que la CIA, el FBI y un equipo SWAT la estaban siguiendo, por lo que buscó refugio en una iglesia. “Intentaron echarme, porque me estaba moviendo por los pasillos de esta manera loca, ya que pensé que había una cámara de infrarrojos en la iglesia tratando de verificar mi cuerpo”, recordó. “Pasé corriendo por el altar hacia un pasillo y dos personas me perseguían. Recuerdo haber pensado: “Si camino afuera, y el equipo SWAT está ahí fuera, siempre tuve razón. Pero si no están ahí, entonces es las drogas me hacen ver las cosas y voy a terminar en una institución. Y si realmente son las drogas, no quiero seguir viviendo así de todos modos, de todos modos. Salí de la iglesia, obviamente, no había ningún equipo SWAT. Era solo yo, en un estacionamiento. Fue un momento de liberación”.

Es una historia que Fergie ha contado una y otra vez, más recientemente, en una entrevista en septiembre con el London Evening Standard dijo que espués de caminar hacia L.A.’s Wilshire Boulevard, comenzó a “ver demonios en todas partes”. Sí, ella sabe que suena loco. “Soy muy abierta sobre lo que llamo mi ‘período oscuro’. Fui a una iglesia y tuve esta epifanía. Fue una encrucijada. Las drogas que estaba tomando me estaban volviendo loca”, dijo Fergie. “Definitivamente estaba viendo cosas y hablándoles”.

Fergie le dijo a Oprah Winfrey en una entrevista de 2012 que consumió drogas durante aproximadamente un año antes de ponerse sobria. “Lo que me ayudó fue una gran cantidad de terapia, búsqueda profunda, descubrir por qué tomé las drogas en primer lugar, porque eso es realmente lo que es”.

En su entrevista con iNews, Fergie agregó, “lo de las drogas, fue muy divertido… hasta que no lo fue. Pero, ¿sabes qué? Le agradezco el día que me pasó. Porque esa es mi fuerza, mi fe, mi esperanza de algo mejor “. El hecho de que esté viva para contar su historia de hoy es nada menos que un milagro.

“Es tan increíble, lo sé”, dijo Fergie. “Creo que debo tener ángeles de la guarda”.