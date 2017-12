Estrella de “The Voice” fue acusada de abuso sexual por su mejor amiga

Melanie Martínez, una de las estrellas que salió a la luz pública del programa The Voice, fue acusada de abuso sexual por su exmejor amiga y también cantante Timothy Heller.

Heller señaló en un largo y detallado comunicado la violación que sufrió de parte de la artista, en el cual señaló: “Mantuve este secreto por años, la creencia de aceptar que mi mejor amiga me había violado parece una locura. Incluso escribir sobre ello no me parece real”. Y es que de acuerdo con Timothy Heller, Martinez la había penetrado con un juguete sexual y practicado sexo oral sin su consentimiento.

En la narración, en un principio pensaba que solo se había tratado de una “noche alocada”, dijo Heller, y explica cómo quienes ella tenía a su lado la hicieron darse cuenta de que lo ocurrido no era normal y de que no estaba en los cánones de lo esperable de parte de una “mejor amiga”. “Es duro decir que alguien que amabas te violó. Alguien a quien aún amas”, aclaró.

Martinez respondió de inmediato a la acusación de Heller: “Estoy horrorizada y triste por el comunicado y la historia contada por Timothy Heller. Lo que ella y yo compartimos fue una amistad cercana por un período de tiempo. Nos involucramos en la vida de la otra a medida que comenzábamos nuestras carreras y nos ayudábamos la una a la otra. Ella nunca dijo ‘no’ a lo que elegimos hacer juntas. Y a pesar de que tenemos caminos separados, le mando amor y luz siempre”.

Heller decidió contarlo, como indicó en su misiva, por todas las historias que están saliendo a la luz sobre abusos sexuales en la industria del entretenimiento de los Estados Unidos. “Tengo esperanza de que la gente me crea”, dijo la artista.

GV